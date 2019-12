Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 35χρονο άνδρα ως ύποπτο ότι ενεπλάκη στην επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων χθες, σε εμπορικό δρόμο της Χάγης.

"Μετά την επίθεση με μαχαίρι που διαπράχθηκε στην οδό Γκρότε Μαρκτ, ένας 35χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Χάγης", ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης στο Twitter διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας "δεν είχε σταθερή κατοικία".

In connection with the stabbing at the #GroteMarkstraat, the police have just arrested a 35-year-old man in the city center of #TheHague. The man has no fixed place of residence. He will be transferred to a police station where he will be questioned.