Συγχαρητήρια στις ελληνικές αρχές για τις προσπάθειές τους στο μεταναστευτικό, ειδικά σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, δίνει η αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ στην Ελλάδα Μαρία Κλάρα Μάρτιν.



«Χάρη στην πολύ καλή δουλειά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με τον μηχανισμό EURelocation για τη Φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι ζωές 1.000+ παιδιών έχουν αλλάξει προς το καλύτερο! Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας!» αναφέρει χαρακτηριστικά στο twitter η υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ, παραθέτοντας μήνυμα της Ύπατης Αρμοστείας σχετικά με την αναχώρηση 14 ασυνόδευτων παιδιιών από την Ελλάδα για την Πορτογαλία.

Οι δηλώσεις της κ. Μάρτιν έρχονται στον απόηχο της απόπειρας αμαύρωσης της εικόνας της χώρας μας στο μεταναστευτικό.



Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

