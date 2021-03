Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο.

Δύο επιβατηγά τρένα συγκρούστηκαν στην περιφέρεια Σοχάγκ, περίπου 460 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.

Σύμφωνα με το SkyNewsArabia, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 32 ανθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5