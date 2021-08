H 29χρονη Zarifa Ghafari είναι από τις λίγες γυναίκες που σε τόσο νεαρή ηλικία κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να καταξιωθούν επαγγελματικά. Στα 27 της χρόνια έγινε η πρώτη γυναίκα αλλά και η νεότερη δήμαρχος σε ολόκληρο το Αφγανιστάν και έκανε τους πάντες να μιλάνε για το ταλέντο και την προσωπικότητά της.

Με τους Ταλιμπάν, όμως, να βρίσκονται κοντά και να πρεσβεύουν τις "απαρχαιωμένες" και απόλυτα ρατσιστικές ιδεολογίες τους, η ίδια δεν μπόρεσε να κρατήσει την θέση της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί σε ένα ασφαλέστερο πόστο, στο υπουργείο Άμυνας της Καμπούλ, κι ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των στρατιωτικών.

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE