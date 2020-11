Στο πλαισιο των θερμων αντιδράσεων για την νίκη Μπαιντεν αίσθηση έχει προκαλέσει το συγκλονιστικό ξέσπασμα -με δάκρυα χαράς- ενός σχολιαστή του CNN.

«Είναι πιο εύκολο να είσαι γονιός σήμερα στην Αμερική», είπε και συνέχισε: «Είναι πιο εύκολο να πεις στα παιδιά του ότι ο χαρακτήρας μετράει. Να τους πεις ότι η αλήθεια μετράει. Το να είσαι καλός άνθρωπος μετράει» ανέφερε μεταξύ άλλων τονίζοντας πως για πολλούς ανθρώπους είναι μια καλή μέρα η μέρα της εκλογής του Μπάιντεν αναφερόμενος ειδικά στις μειονότητες.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."



Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk