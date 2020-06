Σπαρακτική ήταν η ομιλία στους δημοσιογράφους, της Ρόξι Ουάσιγκτον, μητέρα της κόρης του Τζορτζ Φλόιντ, για την δολοφονία του από αστυνομικό στην Μινεσότα.

Η Ουάσιγκτον, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Χιούστον είπε πως κάποιοι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους, αλλά η κόρη της δεν θα δει ξανά τον πατέρα της.

Έχοντας την κόρη στο πλευρό της, την μόλις 6 ετών Τζιάνα, η Ουάσινγκτον είπε: «Δεν έχω πολλά να πω γιατί δεν μπορώ να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, αλλά θέλω όλοι να ξέρετε πως στο τέλος της ημέρας οι αστυνομικοί θα πάνε πίσω στα σπίτια τους και της οικογένειές τους. Η Τζιάνα τώρα δεν έχει πατέρα. Δεν θα την δει να μεγαλώνει, να αποφοιτά. Δεν θα την συνοδέψει στην εκκλησία νύφη. Αν έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται τον πατέρα της, αυτός δεν θα είναι πια εκεί».

«Είμαι εδώ για το παιδί μου και για τον Τζορτζ, γιατί θέλω δικαιοσύνη γι’ αυτόν. Θέλω δικαιοσύνη γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Ασχέτως με το τι νομίζει ο καθένας, ήταν καλός άνθρωπος», πρόσθεσε.

Roxie Washington, mother of George Floyd's 6-year-old daughter Gianna: "This is what those officers took from him." pic.twitter.com/sjKm2etPoM