Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η ιστορία 89χρονου ντελιβερά, ο οποίος σε μία από τις συνηθισμένες παραδόσεις πίτσας έλαβε φιλοδώρημα αξίας 12.000 δολαρίων.

0 89χρονος Ντέρλιν Νιούι δουλεύει σε πιτσαρία στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδίδει καθημερινά πίτσες για γνωστή αλυσίδα, δουλεύοντας 30 ώρες την εβδομάδα.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN