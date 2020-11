Τις θερμές του ευχαριστίες για τις ευχές που δέχτηκε αλλά και το μήνυμά του «για την αυγή ενός καλύτερου κόσμου» μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς μαζί με δύο φωτογραφίες, με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Έλληνα διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Αλμπέρτ Μπουρλά.

Ειδικότερα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε: «Ευχαριστώ θερμά για όλες τις ευχές. Ήταν μία αξέχαστη εβδομάδα: Μία δύσκολη αλλά επιτυχημένη ανάκαμψη από τον COVID-19, η αυγή ενός καλύτερου κόσμου που βασίζεται σε κανόνες και επιτέλους σταθερή ελπίδα για φως στο τέλος του τούνελ».

Heartfelt thanks for all the well-wishes. What a memorable week this was:



A challenging yet successful recovery from COVID-19, the dawn of a better, rules-based world, and at last concrete hope for light at the end of the tunnel. pic.twitter.com/WR01eJxMyg