Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς και υψηλότερες οικονομικές εκροές από ορισμένες χώρες. Όμως, καθώς μεγαλώνουν σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, οι πόλεις αντιμετωπίζουν επίσης ακανθώδεις προκλήσεις που απειλούν την υγεία και την ευτυχία των κατοίκων.

Η συμφόρηση, η ρύπανση και η έλλειψη κοινοτικών χώρων έχουν καταστεί σημαντικές επιπτώσεις στις προσδοκίες και τις εμπειρίες των κατοίκων των πόλεων. Σε απάντηση, οι πόλεις πρέπει να διαχειριστούν τους πόρους και τις προτεραιότητές τους για τη δημιουργία βιώσιμων χώρων για τους επισκέπτες και τους κατοίκους και να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη. Έτσι η Βαρκελώνη - την πρωτεύουσα της Καταλονίας, στην Ισπανία - εισήγαγε για πρώτη φορά το "superblocks" το 2016

Τα Superblocks είναι γειτονιές εννέα τετραγώνων, όπου η κυκλοφορία περιορίζεται στους μεγάλους δρόμους γύρω απο το εξωτερικό της πόλης, ανοίγοντας ολόκληρες ομάδες δρόμων σε πεζούς και ποδηλάτες. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ρύπανση από τα οχήματα και να δοθεί στους κατοίκους η αναγκαία ανακούφιση από την ηχορύπανση. Έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν περισσότερο ανοιχτό χώρο για τους πολίτες να συναντούν, να μιλούν και να κάνουν δραστηριότητες.

Barcelona's Superblocks plan to reduce traffic, levels of NO2 by 24% and reduce weekly car journeys by 230,000 pic.twitter.com/WlD5HUWkdK