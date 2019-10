Σε κλοιό πιέσεων ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αφήσει στο έλεος του Ερντογάν τους συμμάχους Κούρδους της Συρίας.

Το ένα μετά το άλλο, κορυφαία ρεπουμπλικανικά στελέχη όχι απλώς παίρνουν αποστάσεις , αλλά «αδειάζουν» τον Τραμπ για τις επιλογές του στη Μέση Ανατολή.

Με ένα ιδιαίτερα αυστηρό Tweet, o Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ, κάνει λόγο για τραγική εγκατάλειψη και προδοσία σε βάρος των Κούρδων συμμάχων και φίλων και επισημαίνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Reports indicate Turkey is predictably attacking the Kurdish allies we abandoned. It’s a tragic loss of life among friends shamefully betrayed. We can only hope the President’s decision does not lead to even greater loss of life and a resurgence of ISIS.