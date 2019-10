Ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Αμπί Αχμέντ, βραβεύτηκε με το νόμπελ Ειρήνης 2019, για τη συμβολή του στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία, μακρόχρονοι εχθροί που ενεπλάκησαν σε συνοριακό πόλεμο το 1998-2000 αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των 304 υποψηφιοτήτων για το Νόμπελ Ειρήνης, ήταν ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και 16χρονη ακτιβίστρια για το περιβάλλον Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τα ονόματα προτεινόντων και προτεινομένων, δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο μετά παρέλευση 50 ετών.

