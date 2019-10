Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση ότι ο θάνατος του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, τον οποίο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένα «σημαντικό βήμα» στη μάχη «εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας».

«Η αμερικανική ανακοίνωση σχετικά με την επιχείρηση εναντίον του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι είναι ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειές μας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Το ΝΑΤΟ παραμένει δεσμευμένο στη μάχη εναντίον του κοινού μας εχθρού, του Ισλαμικού Κράτους» έγραψε σε tweet ο Στόλτενμπεργκ.

The US announcement on the operation against Abu Bakr al-Baghdadi is a significant step in our efforts against international terrorism. #NATO remains committed to the fight against our common enemy ISIS.