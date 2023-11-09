Το ουγγρικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει «το ταχύτερο δυνατό» την εισδοχή της Σουηδίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, δήλωσε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο» απάντησε ο κ. Στόλτενμπεργκ ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ, η χώρα της οποίας είναι το ένα από τα δυο τελευταία εναπομείναντα μέλη του NATO –το άλλο είναι η Τουρκία– που δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του σκανδιναβικού κράτους στην ατλαντική συμμαχία.

«Η Ουγγαρία είχε πει επανειλημμένα πως δεν θα είναι η τελευταία χώρα η οποία θα επικυρώσει την εισδοχή της Σουηδίας», εξήγησε ο Νορβηγός.

«Αναμένω τώρα η Ουγγαρία να τηρήσει αυτή τη δέσμευση. Το ουγγρικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει (την εισδοχή της Σουηδίας) χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», επέμεινε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Η κυρία Νόβακ –ο ρόλος της οποίας είναι πρακτικά εθιμοτυπικός– από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι η θέση της χώρας της δεν έχει μεταβληθεί. Διευκρίνισε πως συζήτησε το ζήτημα με τον εθνικιστή λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν πριν από το ταξίδι της στις Βρυξέλλες.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε τον Οκτώβριο στο κοινοβούλιο της δικής του χώρας, που πλέον μένει επίσης να το επικυρώσει, το πρωτόκολλο εισδοχής της Σουηδίας στο NATO.

Η Σουηδία και η Φινλανδία, εγκαταλείποντας την πολιτική ουδετερότητας που εφάρμοζαν για δεκαετίες, υπέβαλαν αιτήματα να ενταχθούν στο NATO μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Φινλανδία έγινε και τυπικά το 31ο μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.