Στόλτενμπεργκ: Καλεί την Ουγγαρία να επικυρώσει την εισδοχή της Σουηδίας στο NATO «το ταχύτερο δυνατό»

Η Ουγγαρία είναι το ένα από τα δυο τελευταία εναπομείναντα μέλη του NATO –το άλλο είναι η Τουρκία– που δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του σκανδιναβικού κράτους στην ατλαντική συμμαχία

Γενς Στόλτενμπεργκ

Το ουγγρικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει «το ταχύτερο δυνατό» την εισδοχή της Σουηδίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, δήλωσε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο» απάντησε ο κ. Στόλτενμπεργκ ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ, η χώρα της οποίας είναι το ένα από τα δυο τελευταία εναπομείναντα μέλη του NATO –το άλλο είναι η Τουρκία– που δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του σκανδιναβικού κράτους στην ατλαντική συμμαχία.

«Η Ουγγαρία είχε πει επανειλημμένα πως δεν θα είναι η τελευταία χώρα η οποία θα επικυρώσει την εισδοχή της Σουηδίας», εξήγησε ο Νορβηγός.

«Αναμένω τώρα η Ουγγαρία να τηρήσει αυτή τη δέσμευση. Το ουγγρικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει (την εισδοχή της Σουηδίας) χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», επέμεινε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Η κυρία Νόβακ –ο ρόλος της οποίας είναι πρακτικά εθιμοτυπικός– από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι η θέση της χώρας της δεν έχει μεταβληθεί. Διευκρίνισε πως συζήτησε το ζήτημα με τον εθνικιστή λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν πριν από το ταξίδι της στις Βρυξέλλες.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε τον Οκτώβριο στο κοινοβούλιο της δικής του χώρας, που πλέον μένει επίσης να το επικυρώσει, το πρωτόκολλο εισδοχής της Σουηδίας στο NATO.

Η Σουηδία και η Φινλανδία, εγκαταλείποντας την πολιτική ουδετερότητας που εφάρμοζαν για δεκαετίες, υπέβαλαν αιτήματα να ενταχθούν στο NATO μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Φινλανδία έγινε και τυπικά το 31ο μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

