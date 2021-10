Το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 δεν είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ ερωτηθείς σχετικά με την αγορά του από την Τουρκία κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά τη συνάντηση, ωστόσο προσέθεσε ότι «οι αμυντικές προμήθειες είναι εθνική απόφαση».

Τόνισε ωστόσο ότι αυτό που έχει σημασία για την Συμμαχία, είναι τα συστήματα να είναι διαλειτουργικά, κάτι που δε συμβαίνει με του S-400. «Αυτό είναι το μήνυμα», ανέφερε ο γενικός γραμματέας, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες για την εξεύρεση εναλλακτικών συστημάτων «και αυτή η εργασία συνεχίζεται».

Great meeting of #NATO Defence ministers. We strengthened our deterrence & defence with a new overarching plan & new capability targets. We also addressed lessons learned in Afghanistan & met with our close partners #EU, #Sweden & #Finland to discuss further cooperation. #DefMin pic.twitter.com/CxkSsv38vU