Μέχρι και push-ups έκανε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για να αποδείξει ότι είναι υγιής μετά την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Daily Mail, ο Τζόνσον δεσμεύτηκε να ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες για να σώσει τη βρετανική οικονομία από καταστροφή μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Μάλιστα, υποσχέθηκε να προχωρήσει σε κατασκευή νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και έργων οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο τη διάσωση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν πληγεί.

Όπως είπε για την κρίση: «Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για τη χώρα, αλλά θα επιστρέψουμε πολύ καλά. Θέλουμε να οικοδομήσουμε τον δρόμο μας πίσω στην υγεία. Εάν ο Covid ήταν μια αστραπή, πρόκειται να έχουμε τη βροντή των οικονομικών συνεπειών. Θα είμαστε έτοιμοι.»

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Μπόρις Τζόνσον μιλώντας για την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό και θέλωντας να δείξει πόσο καλά είναι πλέον στην υγεία του είπε στον δημοσιογράφο:

«Θέλεις να κάνω μερικά press-ups για να σου δείξω πόσο καλά είμαι;»

Με αυτά τα λόγια, ο πρωθυπουργός «εκτοξεύτηκε» στο πάτωμα του γραφείου του στην Downing Street. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Τσώρτσιλ ή τον Γκλάντστοουν να κάνει κάτι παρόμοιο - και εντελώς αδύνατο να το φανταστεί κανείς για την Τερέζα Μάη, σχολιάζει η Daily Mail.

Boris Johnson does press ups for the Mail on Sunday, declaring himself “fit as a butcher’s dog”.



But the big infrastructure speech in the headline seeks to reset both the economy and his own premiership - this virus has hit him hard, both personally and politically. pic.twitter.com/xIjC3FxU7r