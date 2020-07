Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια σειρά διμερών και περιφερειακών θεμάτων συζήτησαν κατά το γεύμα εργασίας που είχαν το μεσημέρι στο Λονδίνο οι Υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόμινικ Ράαμπ ανέφερε ότι καλωσόρισε τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών που θα ισχύσει μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του έτους, τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνευση στη Συρία και «τα κοινά συμφέροντα ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ στη σφυρηλάτηση περιφερειακής σταθερότητας».

Today I welcomed Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu to the 🇬🇧 to discuss key UK-Turkey free trade agreement in 2020, international efforts on Syria & our shared interest as NATO allies in forging regional stability. pic.twitter.com/bkE1Zy5UoR