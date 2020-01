Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά την εκτέλεση του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια της νύχτας έγιναν δυο επιθέσεις εναντίον βάσεων στο Ιράκ στις οποίες σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του διεθνή συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του από τις επιθέσεις, ωστόσο είναι πιθανόν να προκάλεσαν θύματα μεταξύ των ιρακινών αμάχων.

Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί

Επαναπατρίστηκε στο Ιράν η σορός του Κασέμ Σουλεϊμανί, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRIB. Το πτώμα του ιρανού στρατηγού, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο.

H κρατική ιρανική τηλεόραση άρχισε πριν από τις 08.00 τοπική ώρα (06.30 ώρα Ελλάδας) να μεταδίδει απευθείας πρόγραμμα που δείχνει το μαυροφορεμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο αυτής της πόλης.

Τραμπ: Τους συμβουλεύω να μην χτυπήσουν ξανά

Μέσω twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι εάν οι ΗΠΑ δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. «Εάν επιτεθούν ξανά, που τους συμβουλεύω να μην το κάνουν καλύτερα, θα τους χτυπήσουμε πιο σκληρά από ποτέ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH