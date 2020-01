Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επισκεφθεί το Ιράκ αύριο Πέμπτη για να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει την ένταση αφού το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Ο Τούρκος υπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Press Release Regarding the Visit of H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs, to Iraq https://t.co/3tcg084s3H