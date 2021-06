Περισσότερες από 3.200 σελίδες e-mail από συνομιλίες του κορυφαίου αμερικανού επιδημιολόγου Δρ Άντονι Φάουτσι κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού με μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, πρώην συναδέλφους, παλιούς φίλους, δημοσιογράφους, παραγωγούς, διασημότητες και απλούς πολίτες δημοσίευσε το BuzzFeed.

H ηλεκτρονική αλληλογραφία αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020 και η Washington Post δημοσίευσε αποσπάσματα από περισσότερες από 860 σελίδες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Το CNN έλαβε επίσης πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Φεβρουάριο.

BuzzFeed News: Thousands of pages of communications obtained by BuzzFeed News show how Fauci tried to keep Americans calm and develop an effective strategy despite conflicts with Trump's administration.

H κούραση του Φάουτσι

Εντύπωση, συμφωνα με το CNN αποτελεί η απλότητα των απαντήσεων τοu Φάουτσι. Απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο τον Φεβρουάριο, γράφει, «Είμαι πραγματικά κουρασμένος. Δεν κοιμάμαι πολύ αυτές τις μέρες.»

Με την εξάπλωση της πανδημίας δε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έρθουν ερωτήσεις στα εισερχόμενά του, συχνά από ειδησεογραφικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο και ραδιοφωνικές εκπομπές που ζητούσαν αρκετά λεπτά από το χρόνο του για συνέντευξη.

Ο Διευθυντής Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας Dr. Ο Francis Collins, αφεντικό του Φάουτσι, επισύναψε μια σύντομη υπενθύμιση στο τέλος του email του στον Φάουτσι: «Κοιμηθειτε και λίγο!»

Σε συνέντευξη με τον Wolf Blitzer του CNN τον Ιούνιο, ο Φάουτσι χαρακτήρισε το έργο ''εξαντλητικό".

«Είμαι χρόνια κουρασμένος, δεν κοιμάμαι πολύ», είπε. «Ενημερώνω συνεχώς, μιλάω, κάνω πράγματα, ελπίζω να βγάζω το σωστό σκοπό έξω».

Μετά από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 1ης Μαρτίου από ψυχολόγο που εξέφρασε ανησυχία για το αν λογοκρίθηκε ο Φάουτσι, απάντησε: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν λογοκρίνομαι».

To μήνυμα από αξιωματούχο του ΠΟΥ

Σύμφωνα με το RT, o Φαούτσι έλαβε επίσης επαίνους από έναν αξιωματούχο του ΠΟΥ με δεσμούς με το Ινστιτούτο ιολογίας της Γουχάν για την απόρριψη θεωριών ότι ο ιός ήταν ανθρωπογενής.

Συκεκριμένα ο Peter Daszak, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που ταξίδεψε στην Κίνα για να διερευνήσει την προέλευση του ιού, έστειλε στον Fauci ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 18 Απριλίου 2020, στο οποίο τον ευχαρίστησε για την απόρριψη του ισχυρισμού ότι ο Covid- 19 διέρρευσε από ένα εργαστήριο.

