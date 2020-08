Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μπορεί φέτος να μην έγινε εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 φαίνεται όμως πως θα περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με το Variety οι διοργανωτές της Eurovision συνεργάστηκαν με την Propagate Content για να δημιουργηθεί ο Αμερικανικός Διαγωνισμός Τραγουδιού.

Με περισσότερους από 200 εκατομμύρια θεατές να συντονίζονται ετησίως, η Eurovision παρουσιάζει από το 1956 κυρίως διαγωνιζόμενους από τα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για την φετινή επιτυχία του Netflix με πρωταγωνιστές τους Will Ferrell και Rachel McAdams «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Ο Αμερικανικός Διαγωνισμός Τραγουδιού θα λειτουργεί με παρόμοιους κανόνες όπως η Eurovision: καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ και σε κάθε είδος μουσικούς θα εκπροσωπούν τις Πολιτείας τους (αντί για τη χώρα) και κάθε συμμετοχή θα μπορεί να αποτελείται από ένα έως έξι μέλη. Ο καθένας θα τραγουδά πρωτότυπα τραγούδια κατά τη διάρκεια της ζωντανής τηλεοπτικής εκδήλωσης. Αρχικά οι καλλιτέχνες θα διαγωνίζονται σε επίπεδο Πολιτείας. Οι νικητές θα συμμετέχουν στα ημιτελικά του διαγωνισμού, από όπου θα προκύπτουν οι συμμετέχοντες του Μεγάλου Τελικού.

Η Αμερικανική Ακαδημία Διαγωνισμού Τραγουδιού, αποτελούμενη από επαγγελματίες μουσικούς από κάθε είδος με έδρα τις ΗΠΑ, θα χρησιμεύσει ως κριτική επιτροπή. Όπως και στην Eurovision, οι καλλιτέχνες θα επιλέγονται για να διαγωνιστούν βάσει κριτών και θεατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ