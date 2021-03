Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στη Νέα Υόρκη και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεσή της.

Ο οίκος ευγηρίας Έβεργκριν βρίσκεται στην οδό Λαφαγιέτ στην Σπρινγκ Βάλει. Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο σύμφωνα με το NBC λόγω της φωτιάς υποχώρησε ο δεύτερος όροφος.

🇺🇸 — VIDEO UPDATE: Evergreen nursing home building in Spring Valley engulfed in flames, partially collapsed moments ago. Heavy emergency response. (Credit: Moshe G.) pic.twitter.com/zFNxUDdqcp

Εθελοντές κατάφεραν να βγάλουν με ασφάλεια φιλοξενούμενους και να τους μεταφέρουν σε άλλη δομή. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια τις πυρκαγιάς.

Συνολικά η δομή έχει 100 κλίνες αλλά δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρισκόταν μέσα στο κτίριο.



First responders evacuating people from burning building in Spring Valley, NY pic.twitter.com/WFDomqMdrn