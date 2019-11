Οριστικοποιήθηκε το ταξίδι του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ για την επόμενη Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για διμερή ζητήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, έγραψε στο Twitter ότι το τηλεφώνημα έγινε σε καλό κλίμα και πως ο Τούρκος πρόεδρος τον ενημέρωσε για τη σύλληψη πολλών μελών του ISIS που διέφευγαν, μεταξύ των οποίων η αδελφή και η σύζυγος του νεκρού ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους αλ Μπαγκντάντι.

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi….