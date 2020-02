Την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στις τουρκικές κινήσεις στη Συρία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα προς την Ρωσία και την κυβέρνηση Άσαντ. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταβαίνει στην Άγκυρα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τζιμ Τζέφρι για συζητήσεις.

«Τα συλληπητήριά μου στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση στο Ιντλίμπ. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από το καθεστώς Άσαντ και την Ρωσία πρέπει να σταματήσουν. Έστειλα τον Τζιμ Τζέφρι στην Άγκυρα για να συντονίσει τα βήματα που θα απαιτηθούν για να απαντηθεί η αποστεροποιητική επίθεση. Στεκόμαστε στο πλευρό του νατοϊκού μας συμμάχου, της Τουρκίας», έγραψε ο Μάικ Πομπέο στο Twitter.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.