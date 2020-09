Ολιγόωρη επίσκεψη πραγματοποιεί στην Κύπρο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφθασε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 21:00 και έγινε δεκτός αρχικά από τον Υπουργό Εξωτερικών και έπειτα από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

It is a pleasure to welcome the #US Secretary of State in #Cyprus. Dear @SecPompeo, your visit, at a time when crucial developments are taking place in the Eastern Mediterranean due to Turkey’s illegal actions, aptly the interest of the US in preserving stability in our region. pic.twitter.com/wG9zfFDAcG