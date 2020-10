Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην Αθήνα ο επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών (της Ελλάδας Νίκο Δένδια), θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας (Κυριάκο Μητσοτάκη) και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, (Αλέξη Τσίπρα)», δήλωσε η Ζαχάροβα.

