Στο χάος έχει βυθιστεί η Βαρκελώνη, καθώς μαίνονται άγριες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας, μετά την φυλάκιση αυτονομιστών ηγετών. Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, έδωσε το πράσινο φως για την ανάπτυξη της ισπανικής ακτοφυλακής στα περίχωρα της πόλης.

Πάνω από μισό εκατομμύριο διαδηλωτές με καταλανικές σημαίες κατέκλεισαν την πόλη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την φυλάκιση των αυτονομιστών ηγετών από ισπανικό δικαστήριο.

Άγριες οδομαχίες μαίνονται στους δρόμους της Βαρκελώνης. Οι εικόνες από τα διεθνή ΜΜΕ δείχνουν διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και εκείνοι να απαντούν με δακρυγόνα και χημικά.

Πιο βόρεια, η καταλανική αστυνομία έκλεισε αυτοκινητόδρομο στα σύνορα με τη Γαλλία καθώς 200 περίπου διαδηλωτές κατέλαβαν το οδόστρωμα. Ακόμη 20 κεντρικοί δρόμοι αποκλείστηκαν από διαδηλωτές σε όλη την περιοχή.

Λόγω των εξελίξεων έκλεισε για το κοινό ο ναός – σύμβολο της Βαρκελώνης, η Σαγράδα Φαμίλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διαχειριστών, ομάδα διαδηλωτών έκλεισε την είσοδο στο μνημείο.

🔴 [EN] In order to ensure the safety of visitors, employees and collaborators, the Sagrada Família has stopped normal activity due to the protests scheduled for today.

