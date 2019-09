Θόρυβο έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ οι παραινέσεις του αμερικανού προέδρου προς τον Ουκρανό ομόλογό του να ερευνήσει την υπόθεση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ο υποψήφιος αντίπαλός του, στις εκλογές του 2020. Οι παραινέσεις προκύπτουν από τα πρακτικά της τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο προέδρων, που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένες πέντε σελίδες από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τον Ιούλιο ο αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Δημοκρατικοί, θα εξετάσει αν ο Τραμπ επιδίωξε τη βοήθεια του Κιέβου για να δυσφημίσει τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Χάντερ Μπάιντεν εργαζόταν για ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου από το 2014, όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας Ομπάμα.

Στο διάλογο Τραμπ - Ζελένσκι είναι εμφανές ότι ο αμερικανός πρόεδρος ζητεί από τον Ουκρανό πρόεδρο να διεξαγάγει έρευνα για πιθανή εμπλοκή του γιου του Μπάιντεν, βασικού πολιτικού του αντιπάλου, σε σκάνδαλο διαφθοράς σε αντάλλαγμα της στρατιωτικής βοήθειας που ζητεί ο Ζελένσκι. Ο Χάντερ Μπάιντεν εργαζόταν για ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου από το 2014, όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επί προεδρίας Ομπάμα. Η εταιρεία ελέγχθηκε για διαφθορά από τις ουκρανικές αρχές, αλλά δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες στον Χάντερ.

Με tweet του ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στη δημοσιότητα «πλήρες, αποχαρακτηρισμένο και μη επεξεργασμένο» αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ιουλίου.

H επίμαχη αναφορά Τραμπ



(Μετά την αναφορά του Ζελένσκι για αντιαρματικούς πυραύλους) «Θα ήθελα να μάς κάνετε μια χάρη όμως, γιατί η χώρα μας έχει περάσει πολλά και η Ουκρανία ξέρει πώς είναι αυτό (...) Γίνεται πολλή συζήτηση για το γιο του Μπάιντεν, ότι ο Μπάιντεν σταμάτησε τη δίωξη και πολύς κόσμος θέλουν να μάθουν γι’ αυτό λοιπόν κάντε ό,τι μπορείτε με τον υπουργό Δικαιοσύνης θα ήταν σπουδαίο. Ο Μπάιντεν καυχιόταν ότι σταμάτησε τη δίωξη αν μπορείτε να το κοιτάξετε… Μού φάνηκε απαίσιο».

Διαβάστε εδώ το έγγραφο



«Δεν βλέπετε ένα ευθύ quid pro quo* σε αυτό (το διάλογο)» (*μια χάρη που χορηγείται σε αντάλλαγμα για κάτι) σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις.



«Θα ζητήσουν συγνώμη οι Δημοκρατικοί αφότου δουν τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας; Θα έπρεπε, μια τέλεια κλήση – τους αιφνιδίασα!» σχολίασε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανένας δεν μπορεί να μού ασκήσει πιέσεις εκτός από τον εξάχρονο γιο μου» ήταν η απάντηση που έδωσε πάντως την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ του άσκησε πιέσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τρίτης η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την εκκίνηση επίσημης έρευνας σε βάρος του προέδρου των ΗΠΑ με το ερώτημα της παραπομπής, κάτι που προκάλεσε την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!