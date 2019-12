Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων αγνοώντας την απόφαση του Κογκρέσου.

«Η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Οι θέσεις μας αντικατοπτρίζονται στην οριστική δήλωση του προέδρου Τραμπ για αυτό το θέμα από τον περασμένο Απρίλιο» τόνισε σε δήλωσή της η Μόργκαν Ορτέιγκους, εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Στις 29 Οκτωβρίου η Βουλή των Αντιπροσώπων, και την περασμένη Πέμπτη η Γερουσία, υιοθέτησαν το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, με συνέπεια η Άγκυρα να αντιδράσει έντονα, καλώντας για εξηγήσεις τον αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και την τουρκική εθνοσυνέλευση να καταδικάση την απόφαση.

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή της Αμερικής (ANCA) καταδίκασε τη δήλωση της αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διερωτώμενη «ως πότε ο Τραμπ θα παραμείνει αφοσιωμένος στον Ερντογάν». Η ANCA επισημαίνει στο twitter την εξόντωση και εξορία εκατομμυρίων Χριστιανών μαρτύρων, ενώ υπενθυμίζει τη διακομματική συναίνεση στην ψήφιση του νομοσχεδίου.

How long will Trump remain loyal to Erdogan, enforcing Ankara’s #TurkeyFirst veto against honest American remembrance of the extermination/exile of millions of #Christian martyrs, after 95% of Republicans (and 98% of the full Congress) backed the #Armenian #Genocide Resolution?