Η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος εταίρος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται βασικούς στρατηγικούς στόχους, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ενημερωτικό του δελτίο, με φόντο την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Όπως τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και κρίσιμης σημασίας εταίρο στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή.

