Η ιστορική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η ανάπτυξη της Ελλάδας ως ισχυρού περιφερειακού εταίρου των ΗΠΑ στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη χώρα μας. Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «αυτό θα είναι το δεύτερο ταξίδι του υπουργού Πομπέο στην Ελλάδα. Μόλις πριν από ένα χρόνο πήγαμε στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι επιστρέφουμε θα υπογραμμίσει πόσο ισχυροί έχουν γίνει οι δεσμοί ΗΠΑ-Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πραγματικά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και αυτή η επερχόμενη επίσκεψη θα υπογραμμίσει τις επιτυχίες στις διμερείς σχέσεις».

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Μάικ Πομπέο θα είναι η Θεσσαλονίκη, όπου θα τον υποδεχτεί ο Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η παρουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται σταθερά. Ο κ. Πομπέο αναμένεται ότι θα δώσει έμφαση στη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των έργων ενεργειακής υποδομής που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ θα υπογράψει και διμερή συμφωνία για τη συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα.

Looking forward to discussing important trade, security, and religious freedom issues with my counterparts in Greece, Italy, the Holy See, and Croatia next week.