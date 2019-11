Δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε τους σταρ της K-pop, Jung Joon-young και Choi Jong-hoon, σε έξι και πέντε χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό μεθυσμένων γυναικών, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο Jung κατηγορήθηκε επίσης πως βιντεοσκόπησε την σεξουαλική επίθεση και κοινοποίησε το υλικό σε ομαδικό τσατ.

Οι δυο τραγουδιστές κλήθηκαν να κάνουν θεραπευτικές συνεδρίες διάρκειας 80 ωρών για την σεξουαλική βία και τους απαγορεύτηκε να δουλέψουν με παιδιά.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στα πολλά σεξουαλικά σκάνδαλα και περιστατικά κακοποίησης που ταλανίζουν τον κόσμο της K-pop τα τελευταία χρόνια.

Ο δικαστής Kang Seong-soo είπε πως ο 30χρονος Jung βίασε γυναίκες που ήταν «μεθυσμένες και ανίκανες να αντισταθούν, τις βιντεοσκόπησε γυμνές και να κάνουν σεξ, ενώ μετά ,μοίρασε το υλικό σε ομαδικό τσατ».

Στην τελική του κατάθεση, ο Jung, που έγινε διάσημος από ένα τηλεοπτικό talent show, είπε:

Τον Μάιο παραιτήθηκε από την μουσική βιομηχανία αφού πρώτα παραδέχθηκε πως τραβούσε βίντεο κρυφά γυναίκες, τα οποία στη συνέχεια κοινοποιούσε.

Στον Choi - πρώην μέλος του συγκροτήματος F.T. The Island, το οποίο είχε νούμερο ένα άλμπουμς στη Νότια Κορέα - το δικαστήριο είπε ότι ο 30χρονος "δεν αισθάνθηκε τύψεις μετά από τον μαζικό βιασμό των μεθυσμένων θυμάτων".

