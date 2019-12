Συγκλονίζουν οι εικόνες του αεροσκάφους της Fokker-100 της εταιρείας Bek Air που συνετρίβη στην περιοχή Αλμάτι του Καζακστάν.

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση του Καζακστάν, εικονίζουν το αεροσκάφος κομμένο σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το μπροστινό του τμήμα, με το ρύγχος και περίπου δέκα παράθυρα να είναι ορατά, είναι σφηνωμένο σε ένα σπίτι κατεστραμμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Σε όλη την περιοχή είναι σκορπισμένα συντρίμμια.

Κανένα από τα δύο τμήματα του αεροσκάφους που εικονίζονται σε αυτά τα στιγμιότυπα δεν μοιάζει να έχει πάρει φωτιά, κάτι μάλλον σωτήριο για τους ανθρώπους που διασώθηκαν με δεδομένο πως οι δεξαμενές του Φόκερ ήταν γεμάτες με καύσιμα για την πτήση.

Σωστικά συνεργεία, οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας, έσπευσαν μαζικά στην περιοχή και εικονίζονται στα πλάνα στο χιόνι γύρω από την κομματιασμένη άτρακτο.

Η εταιρεία Bek Air αυτοπεριγράφεται στον ιστότοπό της ως ο πρώτος αερομεταφορέας χαμηλού κόστους του Καζακστάν. Αναφέρει πως εκμεταλλεύεται έναν στόλο επτά Φόκερ-100, αεροσκαφών μέσων αποστάσεων που παρήγαγε η ομώνυμη ολλανδική κατασκευάστρια ως την πτώχευσή της και την εξαγορά της από γερμανική εταιρεία.

Η κυβέρνηση του Καζακστάν διέταξε να καθηλωθούν όλα τα αεροσκάφη του τύπου στο έδαφος και να ανασταλεί η δραστηριότητα της για τη διάρκεια της έρευνας που διενεργείται.

Αναθεωρήθηκε προς τα κάτω ο αριθμός των θυμάτων

Το επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air που θα εκτελούσε πτήση από την Αλμάτι στη Νουρ-Σουλτάν συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του πάνω ένα τοιχίο από μπετόν και κατόπιν διαπέρασε διώροφο κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, καθώς νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκαν 15 άτομα.

Emergency services work at #Almaty airport after plane crashes during take-off pic.twitter.com/DbhtWsYX6U