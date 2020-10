Τι Σούπερμαν τι... Σούπερτραμπ! Ακόμα και τις πιο ευφάνταστες στιγμές του λίγο έλειψε να ξεπεράσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο Walter Reed του Μέριλαντ, όπου είχε νοσηλευτεί λόγω κορωνοϊού.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τη φαεινή ιδέα να εμφανιστεί με μπλουζάκι του γνωστού υπερήρωα των κόμικς Superman μέσα από το πουκάμισό του και το ποίο θα άνοιγε, βγαίνοντας από το στρατιωτικό νοσοκομείο!



Το ρεπορτάζ των New York Times σημειώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος, και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του ένα μπλουζάκι Σούπερμαν, πιθανότατα το εμβληματικό λογότυπο "S" του υπερήρωα, ως ένδειξη της δύναμής του και του θριάμβου του επί του κορωνοϊού. Εξάλλου, το προσωνύμιο του υπερήρωα είναι "Άνθρωπος από Ατσάλι".

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες του Twitter... περιποιήθηκαν δεόντως τον αμερικανό πρόεδρο μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας:

Exclusive picture of trump wearing Superman suit over his girdle. #TrumpSuperSpreader pic.twitter.com/N7IxAz11l8 — KeanoTheDog (@judgeyourself99) October 11, 2020

The Real Donald Trump playing Superman pic.twitter.com/ZeN4EHniaA — Outspoken (@Out5p0ken) October 11, 2020

(PS) My God, the memes on this... they'll never end. It'll be 2030 and they'll still be using the Trump-as-Fat-Superman meme in GIFs.



Wow. Just... wow. pic.twitter.com/4GowR9Bsr1 — Seth Abramson (@SethAbramson) October 11, 2020

“Dang, Superman! You really let yourself go!” https://t.co/MX22v1kVu3 — Tea Pain (@TeaPainUSA) October 10, 2020

Exactly Preet. Superman was about Truth, Justice and the American Way. The opposite of Trump. pic.twitter.com/ZNmfEzzW4E — Doug Dib (@DougDib) October 10, 2020

Trump Wanted to Rip Open His Shirt to Reveal Superman Shirt as He Left Hospital https://t.co/IULO9DOTwH — The Resistance 🇺🇸 (@NightlyPolitics) October 11, 2020

Πηγή: skai.gr