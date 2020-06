Το πόρισμα της έρευνας για τον δολοφόνο του Ούλοφ Πάλμε παρουσίασαν την Τετάρτη, 34 χρόνια μετά, οι σουηδικές εισαγγελικές αρχές. Πιστεύουν ότι δολοφόνος του δημοφιλούς σοσιαλδημοκράτη πολιτικού είναι ο Στιγκ Ένγκστρομ γνωστός και ως «Skandia Man», ο οποίος αυτοκτόνησε το 2000. Κατόπιν αυτών, όπως ανακοινώθηκε, η έρευνα για τη δολοφονία του Πάλμε θα κλείσει.



Η δολοφονία του Πάλμε το 1986 είχε προκαλέσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, καμία εκ των οποίων δεν αποδείχτηκε αληθής, ωστόσο η αστυνομία κατηγορήθηκε τόσο για την αδυναμία της να προστατέψει τον πρωθυπουργό, όσο και για την αποτυχία της να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο 59χρονος Πάλμε πυροβολήθηκε στην πλάτη ενώ γυρνούσε στο σπίτι του με τη σύζυγό του Λισμπέτ στη Στοκχόλμη.



Ο Πάλμε διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1969 έως το 1976 και από το 1982 ώς το 1986.

Ποιος ήταν ο Ένγκστρομ;



Ο Στιγκ Ένγκστρομ έγινε γνωστός ως «Skandia Man» επειδή είχε εργαστεί για την ασφαλιστική εταιρεία Skandia. Δούλευε στα γραφεία της εταιρείας όταν διεπράχθη η ανθρωποκτονία. Ο Ένγκστρομ ήταν ένας από τους 20 περίπου μάρτυρες του φόνου του Πάλμε.



Θεωρήθηκε για πρώτη φορά ύποπτος από τον δημοσιογράφο Τόμας Πέτερσον, και η αστυνομία άρχισε να εξετάζει εάν είναι ο θύτης της δολοφονίας μόλις 18 χρόνια μετά το θάνατό του. Υποστηρίχθηκε ότι ο Έγκστρομ είχε σκοτώσει τον Πάλμε λόγω των αριστερών απόψεων του πρωθυπουργού.

Είπε ψέματα για τα πρώτα λεπτά μετά τη δολοφονία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι προσπάθησε να διατηρήσει στη ζωή τον Πάλμε. Αργότερα προέκυψε ότι είχε εκπαιδευτεί στη χρήση όπλων.



Stig Folke Wilhelm Engström was born in1934 and died on 26 June 2000.



Stig Engström went under the name 'The Skandia Man'. pic.twitter.com/m23sNWGLeZ