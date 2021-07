Το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις 23 Μαρτίου αποκλείοντας επί 6 ημέρες την νευραλγικής σημασίας Διώρυγα του Σουέζ, από την οποία διέρχεται το 10% το παγκόσμιου εμπορίου, και στην συνέχεια κρατήθηκε από τις αιγυπτιακές αρχές για 100 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην πλοιοκτήτρια εταιρεία και την Αίγυπτο, σήκωσε τις άγκυρες, όπως προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές.

Το πλοίο μήκους 400 μέτρων και βάρους 200.000 τόνων βγήκε από την Μεγάλη Πικρή Λίμνη στην οποία παρέμεινε τους τελευταίους μήνες και εισήλθε στο βόρειο τμήμα της Διώρυγας του Σουέζ κατευθυνόμενο προς την Μεσόγειο.

Ever Given, the giant container ship that infamously blocked the #Suez Canal for six days, costing the world economy BILLIONS, finally DEPARTS after its owners reached a MASSIVE settlement deal with the Suez Canal Authority.



Follow us on Telegram https://t.co/4xzXvo6aO3 pic.twitter.com/mLuwyIpHsA