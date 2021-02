Σε εγχείρηση σε νοσοκομείου του Λος Άντζελες υποβάλλεται αυτή την ώρα ο θρύλος του γκολφ Τάιγκερ Γουντς. Ο Γουντς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο αναποδογύρισε και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα. Aυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φόβοι για την ζωή του.

Ο Αμερικανός γκόλφερ, ο οποίος επέβαινε μόνος στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε ζωντανός από το όχημα του νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται από σοβαρή έως αρκετά σοβαρή.

Tiger Woods has been taken to hospital after being injured in a car crash in Los Angeles



LA County Sheriff's Department said: "Mr Woods was extricated from the wreck with the 'jaws of life' by Los Angeles County firefighters and paramedics"



