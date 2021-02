Η Πάρις Χίλτον ξέσπασε σε δάκρυα, αυτή την εβδομάδα, όταν κατέθετε σε μια ομάδα πολιτικών της Γιούτα ότι κακοποιήθηκε για χρόνια σε ένα οικοτροφείο εκεί.

«Το όνομά μου είναι Πάρις Χίλτον. Είμαι επιζών κακοποίησης», δήλωσε η 39χρονη σε ακρόαση της επιτροπής της Γερουσίας στη Γιούτα, τη Δευτέρα.

Η Χίλτον σκουπίζει τα δάκρυά της, ενώ εξιστορεί την κακοποίησή της σε ηλικία μόλις 16 ετών στο Σχολείο Provo Canyon στην Γιούτα, το οποίο χαρακτήρισε «κόλαση επί γης».

«Κακοποιούμουν λεκτικά, ψυχολογικά και σωματικά σε καθημερινή βάση», είπε η Χίλτον.

«Είχα αποκοπεί από τον έξω κόσμο και απογυμνώθηκα από όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά μου», είπε, κατηγορώντας το προσωπικό ότι είναι «κακό και σαδιστικό».

«Έκλαιγα κάθε βράδυ μέχρι να με πάρει ο ύπνος, προσευχόμενη ότι θα ξυπνούσα από αυτόν τον εφιάλτη», είπε στην ακρόαση.

