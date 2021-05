Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία, καθώς η αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ δέχθηκε επίθεση από δύο drone.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας η επίθεση έγινε στις 00:30 και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στο Ντιγιάρμπακιρ όσο και σε άλλες τουρκικές βάσεις.

🔵🇹🇷Ministry of National Defence: "An attempt was made to attack our 8th Main Jet Base Command in Diyarbakır with model aircraft around 00:30. No damage or casualties occurred at our base.

Necessary physical measures have been taken at our base." pic.twitter.com/BBA0qCioAa