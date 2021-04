Μήνυμα κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή το λεγόμενο «Sofagate». Τονίζει ότι η δική της ιστορία έγινε πρώτο θέμα αλλά η ιστορία πολλών άλλων γυναικών, συχνά και πολύ σοβαρότερων παραμένουν στο σκοτάδι.

«Κατά το ταξίδι μου στην Τουρκία φάνηκε πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε, έως ότου οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται ως ίσες. Πάντα. Παντού. Η δική μου ιστορία έγινε πρώτο θέμα. Ωστώσο υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες γυναικών, οι περισσότερες πολύ περισσότερο σοβαρές, που περνούν απαρατήρητες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ιστορίες θα ειπωθούν», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter.

