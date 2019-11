Viral έχουν γίνει οι ικανότητες ενός σκύλου στην… οδήγηση.

Καλά διαβάσατε. Το τετράποδο αποφάσισε να δανειστεί για λίγο το αυτοκίνητο του αφεντικού του για να… τελειοποιήσει τις οδηγικές του... δεξιότητες και μάλιστα στην όπισθεν!

Κάτι που κατάφερε ή τουλάχιστον στο περίπου, καθώς επί μία ολόκληρη ώρα έκανε κύκλους στους δρόμους της περιοχής Πορτ Σαίντ Λούσι στη Φλόριντα.

Οι γείτονες θορυβήθηκαν και κάλεσαν την αστυνομία, μη γνωρίζοντας ποιος είναι ο μυστηριώδης «ταραχοποιός».

«Αρχικά σκέφτηκα πως είναι απλά κάποιος που απλά έκανε όπισθεν. Ωστόσο, συνέχιζε να το κάνει και αναρωτιόμουν “καλά, τι κάνει;”» δήλωσε η κάτοικος της γειτονιάς Anne Sabol, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNNi.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Όλοι τους παρακολουθούσαν από απόσταση, καθώς ο «οδηγός» έκανε μεγάλους κύκλους με το αμάξι. Λίγο μετά, η περιπέτεια σταμάτησε καθώς ο σκύλος «έριξε» το ΙΧ πάνω σε ένα γραμματοκιβώτιο.

Τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και από μέσα βγήκε ένα... λαμπραντόρ.

«Θα έπρεπε να του δώσουν δίπλωμα οδήγησης» δήλωσε χιουμοριστικά η Anne Sabol.

Τελικά, σύμφωνα με τις Αρχές, το αφεντικό του άφησε αναμμένο το αυτοκίνητό του και βγήκε για μερικά λεπτά από αυτό. Τότε ο τετράποδος… Σουμάχερ μπήκε μέσα στο όχημα άλλαξε κατά λάθος ταχύτητα και έκανε μια... ιδιαίτερη βόλτα πίσω από το τιμόνι!

Florida dog puts owner's car in reverse, drives in circles by himself: https://t.co/3Gpi7tZtSt pic.twitter.com/OizK04i8uj