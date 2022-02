Ένας άνδρας που είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού επανειλημμένως από μοναχούς σε οικοτροφείο στη Σκωτία κατάφερε να κερδίσει αποζημίωση-ρεκόρ 40 χρόνια μετά.

Ο 54χρονος άνδρας έλαβε αποζημίωση 1,4 εκατ. λίρες. Στην κατάθεσή του ανέφερε πως και ο κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος αδερφός του είχε πέσει θύμα των ίδιων ατόμων στο χριστιανικό σχολείο «Τhe Christian Brothers».

