Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δύο πολεμικά πλοία έχει ενεργοποιήσει η Βρετανία με σκοπό να αποτρέψει τον αποκλεισμό της νήσου Τζέρσεϊ στη Θάλασσα της Μάγχης από Γάλλους αλιείς.

Δεκάδες γαλλικά αλιευτικά σκάφη έχουν συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς το πρωί στην περιοχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα κριτήρια που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση του νησιού για τη χορήγηση άδειας ψαρέματος στην περιοχή.

We’ve been tasked to sort out the blockade at #Jersey although we’ve achieved what the French fisherman couldn’t. Our Officer of the Watch has really screwed up as we’ve blocked the port of St Helier. Notice the French boats outside the port. pic.twitter.com/wCJXXxnimm