Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν σήμερα την παραίτηση του πρωθυπουργού της Γεωργίας, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους συνεδρίασης του κοινοβουλίου, όπου ορισμένοι ήρθαν στα χέρια, μία μέρα μετά τον θάνατο ενός δημοσιογράφου ο οποίος λιντσαρίστηκε από ακροδεξιούς.

Ο Αλεξάντρ Λασκαράβα, 37 ετών, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του την Κυριακή, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Pirveli για το οποίο εργαζόταν. Είχε ξυλοκοπηθεί άγρια την περασμένη Δευτέρα, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά της «Πορείας Υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και έφερε πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο.

Την ίδια ημέρα δέχτηκαν επίθεση περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι ενώ η Πορεία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην πρωτεύουσα τελικά ματαιώθηκε, για λόγους ασφαλείας.

Με αφορμή τον θάνατο του δημοσιογράφου περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή έξω από το κοινοβούλιο.

Current situation in #Tbilisi in front of Parliament of #Georgia



Thousands gather at the rally to protest violence against journalists and demand government's resignation



Rally's held by @Shamemovement pic.twitter.com/mNG4hpbpB5