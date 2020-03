Τα νησιά Φίτζι ανακοίνωσαν σήμερα το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού, με τον πανικό αμέσως να καταλαμβάνει τους κατοίκους.

«Υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα της covid-19 στη πόλη Λαουτόκα, ένας ασθενής που πρόσφατα είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό», και ο οποίος τέθηκε σε καραντίνα «υπό ιατρική παρακολούθηση», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Υγείας Ιφερέιμι Ουακεναμπέτε.

Busy like hell ! First coronavirus case made Fiji do Crazy shopping 😂 #LautokaForYou #coronavirus19 pic.twitter.com/63oAv0Ei3J

Πρόκειται για ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας της Fiji Airways, 27 ετών, ο οποίος είχε πρόσφατα μεταβεί στις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με τις αρχές των Φίτζι οι οποίες προσπαθούν να εντοπίσουν τους επιβάτες και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος στις πτήσεις στις οποίες εργάστηκε.

...😐... at least I got some Fiji water tho #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/WGmfR8bnXm