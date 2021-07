Ένα ρεκόρ που καλά κρατούσε στην ιστορία του παγκόσμιου σκάκι ,τελικά έσπασε την Τετάρτη το απόγευμα. Ο Abhimanyu Mishra, από το Englishtown του Νιου Τζέρσεϋ των ΗΠΑ, κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο που μπορεί να λάβει ένας παίξτης σκάκι. Στα 12 του χρόνια και τέσσερις μήνες ο μικρός Abhimanyu στέφθηκε grandmaster, ο νεότερος στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ του Σεργκέι Καρτζάκιν από το 2003(12 χρόνια και επτά μήνες). Ο Mishra πέτυχε την απαίτηση βαθμολογίας 2500 πριν από λίγες εβδομάδες και ο τίτλος του θα επιβεβαιωθεί σύντομα από τον Fide. Ο Mishra έμαθε να παίζει σκάκι μόλιες στα δυόμισι του χρόνια και έγινε ο νεότερος ειδικός των ΗΠΑ στα επτά.

