Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, ο ένοπλος ήταν φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Άγνωστος εισέβαλε μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ σε μαθητές και καθηγητές. Άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί», δήλωσε πηγή.

Σοκαριστικές είναι, επίσης, οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ με τους καθηγητές και μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να σωθούν.

