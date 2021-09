Μια ακόμα συναρπαστική νίκη πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη στα αμερικανικά courts.



Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 6-4, 6-3 της Πέτρα Κβίτοβα και προκρίθηκε εντυπωσιακά στον τέταρτο γύρο του US Open.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και έδειξε σε τρομερή φόρμα ενόψει της συνέχειας, που είναι κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκου τη Δευτέρα (6/9), στη μάχη για μια θέση στους «8».

Στο πρώτο σετ οι δύο παίκτριες έδωσαν μάχη στήθος με στήθος, με τη διαφορά να γίνεται στο πέμπτο σετ. Εκεί η Σάκκαρη έκανε το μπρέικ και ξέφυγε στο 4-2, κρατώντας άνετα το σερβί της για το 1-0 σετ με 6-4.



Στο δεύτερο σετ, όμως, πήρε τον έλεγχο με το «καλημέρα» κάνοντας μπρέικ και «καθάρισε» το παιχνίδι με νέο μπρέικ για το 6-3.

Under the radar 🤫@mariasakkari defeats Petra Kvitova 6-4, 6-3 to score her eighth Top-20 win this season! pic.twitter.com/U0sz9eViPp