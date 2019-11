Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Αλβανία, μετά το χτύπημα του σεισμού 6,4 Ρίχτερ, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Στους 18 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με τα αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης, από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε απόσταση 30 χιλιομέτρων δυτικά των Τιράνων, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 η Γλυκερία Μητροπούλου, από το γραφείο Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα.

Τουλάχιστον 600 είναι οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων σοβαρά, που παρουσιάσθηκαν στα νοσοκομεία για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες στα Τίρανα και το Δυρράχιο, πόλη η οποία επλήγη ιδιαιτέρως, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Ογκέρτα Μαναστέρλιου.

Σ΄ ένα σύντομο διάγγελμα μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τον καταστροφικό όπως χαρακτήρισε τον σημερινό σεισμό των 6.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεσμεύτηκε ότι τα σωστικά συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος.

Τουλάχιστον 42 άτομα διασώθηκαν από τα ερείπια κτηρίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον σεισμό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί, δήλωσε η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Αλβανίας Ογκέρτα Μαναστιρλίου, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 300 γιατροί και νοσηλευτές παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα στους τραυματίες.

Τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος των Αλβανικών αρχών, έπειτα από το πλήγμα του Εγκέλαδου στην Αλβανία. Το σύστημα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για την παραγωγή δορυφορικών εικόνων των πληγεισών ζωνών ενώ το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης 24/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε επαφή με τις Αλβανικές αρχές και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση. Η ΕΕ θα αναπτύξει, επίσης, ομάδα πολιτικής προστασίας για να βοηθήσει τις αρχές να συντονίσουν την απάντηση και να αξιολογήσουν τις υλικές ζημιές.

Έντονη συνεχίζει να είναι, ωστόσο, η μετασεισμική δραστηριότητα και έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 18 μετασεισμοί άνω των 4 ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος μάλιστα είχε μέγεθος 5,4 ρίχτερ.

Αγώνας δρόμου για τους εγκλωβισμένους

Η κινητοποίηση για βοήθεια στους εγκλωβισμένους από τον φονικό σεισμό είναι μεγάλη. Η Ελλάδα δείχνοντας την έμπρακτη συμπαράστασή της έστειλε ομάδα της ΕΜΑΚ για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό.

Συγκεκριμένα, μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με 26 άνδρες της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τεχνικό εξοπλισμό μετέβηκε στην Αλβανία προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το καταστροφικό σεισμό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ.Πατούλη, στέλνει κλιμάκιο ιατρών στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές της Αλβανίας. Η αποστολή του ΙΣΑ θα μεταφέρει φάρμακα και υγειονομικό υλικό και θα συνδράμει στις προσπάθειες για την υγειονομική κάλυψη των τραυματιών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ.Πατούλης δήλωσε τα εξής:

«Η σκέψη μας είναι κοντά στους συνανθρώπους της γειτονικής χώρας που χτυπήθηκαν από το φονικό σεισμό. Ο ΙΣΑ θα ενώσει τις δυνάμεις του, με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και ευχόμαστε καλή δύναμη στους πολίτες της Αλβανίας.»

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της αλβανικής κυβέρνησης, Έντρι Φούγκα, έγραψε «ομάδες έκτακτης ανάγκης έρχονται από το Κόσοβο, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλους γείτονες. Οι διασώστες λαμβάνουν βοήθεια από εθελοντές σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης».

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο Έντρι Φούγκα, έγραψε ότι 28 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 600 έχουν λάβει ιατρική βοήθεια.

