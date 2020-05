Σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο Πουέρτο Ρίκο.

Αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν στα κοινωνικά μέσα ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ενώ τα βίντεο που ανέβασαν μαρτυρούν αρκετές ζημιές σε κτήρια.

Ακολούθησαν και αρκετοί μετασεισμοί, μεταδίδει το RT.

