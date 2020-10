Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Ευρώπη για το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συγκαλεί για την άλλη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τις 29 Οκτωβρίου, έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής με θέμα τον κορωνοϊό, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ.

Ο Σαρλ Μισέλ και οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών θα συζητήσουν τον τρόπο που θα κινηθούν από τη στιγμή που η κατάσταση με τον COVID χειροτερεύει, αντί να παρουσιάζει βελτίωση.

Mιλώντας την Τετάρτη ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προειδοποίησε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα όσον αφορά το COVID19.



«Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συμπαγή συνεργασία μας στον έλεγχο και την ιχνηλάτηση και τα εμβόλια» επισήμανε. «Ο έλεγχος και η ιχνηλάτηση είναι το κλειδί καθώς περιμένουμε ένα εμβόλιο» πρόσθεσε ο Σαρλ Μισέλ.



Ευρωπαϊκές πηγές είχαν αναφέρει ότι τους τρεις τελευταίους μήνες παρουσιάζεται συνεχής επιδείνωση.



We're all in the same boat when it comes to #COVID19.



We need to intensify our concrete cooperation on testing & tracing and vaccines.



Testing & tracing is key as we wait for a vaccine.#EPlenary pic.twitter.com/11EpL1mrdu